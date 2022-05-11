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"Ломаными дорогами я приду к тебе": Украина прошла в финал "Евровидения"

10:25
  • среда
  • 11 мая 2022

Страну представляет хип-хоп-группа Kalush Orchestra

Украина прошла в финал конкурса "Евровидение" с песней Stefania группы Kalush Orchestra. Об этом стало известно по итогам первого полуфинала, который прошел во вторник вечером в итальянском Турине.

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Kalush Orchestra — украинская хип-хоп группы. Песня Stefania посвящена матери участника группы Олега Псюка. Трек выбрали до начала спецоперации России на Украине, однако некоторые строки зазвучали по-новому после её начала: "Ломаными дорогами я всегда приду к тебе".

Второй полуфинал Eurovision состоится в четверг, 12 мая. В этот день определятся еще десять стран-участниц. Финал пройдет в субботу, 14 мая.

Россия в этом году не допущена к участию в песенном конкурсе из-за военной спецоперации на Украине.

Италия получила право проведения финала "Евровидения" после победы группы Maneskin в Роттердаме.

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