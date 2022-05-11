"Контакты осуществляются": Захарова о российско-украинских переговорах

Прежде Кремль указывал на непоследовательность позиции Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ходе переговоров между Москвой и Киевом. По словам спикера внешнеполитического ведомства, контакты осуществляются, передает ТАСС.

Прежде заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев указал на то, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Киев каждый день меняет свою позицию.

С 24 февраля Вооруженные силы России по приказу президента Владимира Путина проводят на территории Украины специальную военную операцию. Заявленные главой государства цели - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Запад во главе с США называет действия России немотивированной агрессией и вводит все новые и новые санкции, поставляя при этом Киеву вооружение - в том числе тяжелое.

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