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Назван срок ратификации Госдумой соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

09:22
  • среда
  • 11 мая 2022

Документ внес на рассмотрение президент России

Государственная дума 17 мая собирается проголосовать в поддержку проекта соглашения об урегулировании вопросов гражданства для россиян и жителей Южной Осетии. Об этом в среду, 11 мая, рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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Депутат подтвердил, что законопроект о двойном гражданстве находится в повестке Госдумы, а также выразил надежду, что документ поддержат представители всех фракций.

По словам Калашникова, принятие проекта соглашения будет способствовать дальнейшему сближению России и Южной Осетии, которые, с учетом исторического прошлого, "рано или поздно будут в одном государстве".

В случае принятия законопроекта любой гражданин Южной Осетии сможет подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Получение российского паспорта обеспечит право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы, пишут "Известия".

Анатолий Бибилов, занимавший должность президента Южной Осетии, в марте отметил, что объединение с Северной Осетией является "необходимым" шагом, однако оговорил, что "Южная Осетия может войти в состав России только как отдельный субъект".

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