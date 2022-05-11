Путин поздравил главу ДНР с днем республики

Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости

На сайте Кремля опубликовали телеграмму президента России Владимира Путина главе ДНР Денису Пушилину по случаю Дня Донецкой народной республики.

"Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией", - говорится в послании российского лидера.

Путин также выразил уверенность в том, что все трудности будут преодолены, победа - одержана. Народу ДНР Путин пожелал мужества, стойкости и силы духа.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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