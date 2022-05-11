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Украина решила усиливать свою армию за счет России

09:40
  • среда
  • 11 мая 2022

Киев обещает использовать для этого конфискованные российские активы

Правительство Украины передаст все российские активы на территории страны государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины". Об этом во вторник, 10 мая, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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— Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны, — объявил Шмыгаль.

Глава украинского правительства также написал в своем Telegram-канале, что Киев обсуждает со всеми партнерами большой план восстановления Украины.

Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы уже приступили к работе, а одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и денежные средства, заявил премьер Украины.

В апреле Шмыгаль заявил, что власти Украины приняли решение национализировать всю собственность Российской Федерации, находящуюся на территории и под юрисдикцией Украины. Он назвал безусловным, что Украина национализирует все российское имущество, чтобы компенсировать часть убытков, которые наносит спецоперация России по защите республик Донбасса.

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