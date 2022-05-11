Apple прекращает выпуск iPod

Но, как заверили в компании, "дух устройства продолжает жить"

Американская компания Apple объявила у себя на официальном сайте о прекращении выпуска музыкального плеера iPod.

Как отметили разработчики, сегодня музыка интегрирована во всю линейку продуктов Apple.

"Дух iPod продолжит жить. Мы встроили его функции во все наши устройства - от смартфонов iPhone до часов Apple Watch, ноутбуков Mac, планшетов iPad и видеоустройств Apple TV", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в корпорации заверили, что пока оставшиеся iPod будут в наличии, их можно будет приобрести через сайт или в официальных магазинах.

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