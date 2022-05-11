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Politico: Брюссель может заплатить Венгрии за согласие на нефтяное эмбарго

10:03
  • среда
  • 11 мая 2022

Согласие Венгрии необходимо для введения шестого пакета антироссийских санкций

Европейский союз может предложить Венгрии финансовую помощь, если Будапешт поддержит эмбарго на поставки нефти из России. Об этом рассказали официальные европейские источники.

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Как пишет Politico со ссылкой на своих собеседников, Венгрия не спешит соглашаться на введение в рамках очередного пакета санкций нефтяного эмбарго. Официальный Будапешт настаивает на предоставлении дополнительного времени с тем, чтобы сократить энергозависимость от России.

Официальные лица в Брюсселе заявили, что во избежание дальнейшего растягивания сроков может также быть предложена некая форма финансовой компенсации.

Поскольку введение новых рестрикций требует согласия всех членов Евросоюза, без положительного решения венгерских властей публикация и имплементация шестого пакета санкций против России задерживается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее назвал санкции Евросоюза против энергетического сектора России красной линией для своего государства. Он заявил, что был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций Евросоюза, но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика.

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