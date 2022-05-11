Президент Аргентины указал на негативное влияние санкций против России

Альберто Фернандес намерен "поговорить с Европой"
Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской газете "Диарио" оценил последствия санкций Запада против России.
"Это санкции, которые очень негативно воздействуют во всем мире. Мы не являемся частью этого", - сказал он.
Глава государства добавил, что хочет "поговорить с Европой" и поднять вопрос обеспокоенности Латинской Америки по поводу возникающих на фоне ситуации вокруг Украины проблем.
"Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии", - подчеркнул Фернандес.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"