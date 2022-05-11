ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Аргентины указал на негативное влияние санкций против России

09:55
  • среда
  • 11 мая 2022

Альберто Фернандес намерен "поговорить с Европой"

Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской газете "Диарио" оценил последствия санкций Запада против России.

"Байден тонет": как США и ЕС пострадали от антироссийских санкций
В Европе произошёл раскол по вопросу новых санкций против России

"Это санкции, которые очень негативно воздействуют во всем мире. Мы не являемся частью этого", - сказал он.

Глава государства добавил, что хочет "поговорить с Европой" и поднять вопрос обеспокоенности Латинской Америки по поводу возникающих на фоне ситуации вокруг Украины проблем.

"Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии", - подчеркнул Фернандес.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Альберто Фернандес
Альберто Фернандес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.