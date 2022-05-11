Президент Аргентины указал на негативное влияние санкций против России

Альберто Фернандес намерен "поговорить с Европой"

Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской газете "Диарио" оценил последствия санкций Запада против России.

"Это санкции, которые очень негативно воздействуют во всем мире. Мы не являемся частью этого", - сказал он.

Глава государства добавил, что хочет "поговорить с Европой" и поднять вопрос обеспокоенности Латинской Америки по поводу возникающих на фоне ситуации вокруг Украины проблем.

"Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии", - подчеркнул Фернандес.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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