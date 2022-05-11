Россиян предупредили о вероятности рассинхронизации курсов доллара и евро

Ситуация может измениться из-за перехода на оплату газа в рублях

Курсы доллара и евро на российском рынке в некотором роде связаны между собой: обычно снижение или рост стоимости одной валюты отражается на позиции другой. Однако в ближайшее время эта ситуация может измениться, рассказал в среду, 11 мая, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

По словам эксперта, рассинхронизация курсов доллара и евро может произойти из-за перевода Россией расчетов с недружественными государствами за газ на российские рубли.

Схема, когда европейские покупатели переводят деньги "Газпромбанку", а тот конвертирует их в рубли, дает постоянный приход евро на Московскую биржу. Как поведет себя в новых условиях ранее сложившееся курсовое соотношение доллара и евро, сказать сложно, однако возможно, что в изменении курсов валют произойдет рассинхронизация, отметил Григорьев.

Он объяснил эту возможность тем, что количество евро на российском рынке будет достаточно большим, а долларов будет меньше. Такая картина может сохраняться до тех пор, пока приток американской валюты в страну не увеличится.

Экономист напомнил об обсуждении распространить действие нового механизма оплаты газа также на экспорт нефти и зерна. Поскольку цена на нефть на глобальном рынке формируется в долларах, эта валюта может тоже начать поступать в Россию, допустил специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир просыпается и вступает в эру региональных валют, а отказ от доллара США и евро уже не выглядит фантастической перспективой. Как отметил Медведев, доверие к валютам, получившим в мире статус резервных, тает.

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