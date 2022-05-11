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ФСБ предотвратила теракт в Калининграде в канун Дня Победы

10:05
  • среда
  • 11 мая 2022

Задержан сторонник запрещенного "Правого сектора"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в отношении российских военных. Его в канун Дня Победы планировал осуществить гражданин России, сторонник запрещенной организации "Правый сектор".

После совершения теракта задержанный планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

"По адресу проживания террориста изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой "Правого сектора", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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