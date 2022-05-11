ФСБ предотвратила теракт в Калининграде в канун Дня Победы

Задержан сторонник запрещенного "Правого сектора"
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в отношении российских военных. Его в канун Дня Победы планировал осуществить гражданин России, сторонник запрещенной организации "Правый сектор".
После совершения теракта задержанный планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.
"По адресу проживания террориста изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой "Правого сектора", - сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"