В Госдуме рассказали о восстановлении Rutube

Кибератака на видеохостинг произошла 9 мая

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал в Telegram, как идет восстановление видеохостинга Rutube после кибератаки.

"Rutube вернется в строй уже сегодня: восстановительные работы на завершающей стадии", - отметил парламентарий.

Он добавил, что к ликвидации последствий хакерской атаки привлечены высококлассные специалисты.

9 мая Rutube подвергся мощной кибератаке. Было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

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