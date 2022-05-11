Участник "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск

Ранее на него завели дело о реабилитации нацизма

МВД России объявило в розыск одного из ведущих игроков телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. Он почти 30 лет участвовал в шоу, в 2001 году получил Хрустальную сову.

Данные появились в базе розыска министерства, передает ТАСС. Аскерова разыскивают по уголовной статье. По какой именно, в сообщении не уточняется.

Ранее на Аскерова возбудили дело о реабилитации нацизма, уточняет РИА Новости. Он опубликовал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Ранее МВД объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ред.). Против него возбуждено дело по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России".

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