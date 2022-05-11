Российские власти увеличат резервный фонд

Источник увеличения - дополнительные нефтегазовые доходы

Как сообщила в среду пресс-служба правительства России, резервный фонд страны будет увеличен на 791,6 миллиарда рублей.

"Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений", - уточняется в сообщении.

Там также говорится, что источник увеличения - полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы.

Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения. Средства направляются на социально значимые цели. В частности, на закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

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