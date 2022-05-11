ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские власти увеличат резервный фонд

10:29
  • среда
  • 11 мая 2022

Источник увеличения - дополнительные нефтегазовые доходы

Как сообщила в среду пресс-служба правительства России, резервный фонд страны будет увеличен на 791,6 миллиарда рублей.

Минэкономразвития оценило удовлетворенность бизнеса мерами поддержки
Минтруд: система соцподдержки охватит более 10 миллионов детей

"Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений", - уточняется в сообщении.

Там также говорится, что источник увеличения - полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы.

Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения. Средства направляются на социально значимые цели. В частности, на закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.