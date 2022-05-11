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Путин назвал заботу о подрастающем поколении общенациональной задачей

10:59
  • среда
  • 11 мая 2022

Президент напомнил о реализации программы "Десятилетие детства"

Президент России Владимир Путин в среду, 11 мая, обратился с приветствием к участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", который открылся в Москве.
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В телеграмме глава государства отметил, что забота о благополучии подрастающего поколения – приоритетная общенациональная задача, которая требует совместных усилий государства, гражданского общества, средств массовой информации, религиозных организаций.

С учетом этого российский лидер назвал форум под эгидой Лиги здоровья нации в высшей степени полезной и востребованной инициативой.

Путин подчеркнул, что в центре внимания участников форума – широкий круг проблем, связанных с реализацией программы "Десятилетие детства", повышением эффективности межведомственного взаимодействия в таких важных вопросах, как укрепление института семьи, совершенствование социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта в интересах детей и юношества.

Президент пожелал форуму плодотворной работы и всего наилучшего, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в России предложили для поддержки подрастающего поколения ввести практику распределения 10% средств, полученных от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, среди новорожденных детей. Оставшиеся после выплат новорожденным средства предлагается ежегодно равномерно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими совершеннолетия.

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