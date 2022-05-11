Глава Минздрава напомнил россиянам, что ковид не ушел

Вакцинация детей крайне важна перед летними каникулами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на форуме "Здоровье нации - основа процветания России", где, в частности, оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

"Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что вакцинация детей крайне важна перед летними каникулами.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в более чем 50 странах мира растет число случаев заболевания ковидом. Причиной роста эксперты называют новые подвиды омикрон-штамма.

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