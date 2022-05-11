ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава напомнил россиянам, что ковид не ушел

10:51
  • среда
  • 11 мая 2022

Вакцинация детей крайне важна перед летними каникулами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на форуме "Здоровье нации - основа процветания России", где, в частности, оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

Сделано заявление о новом всплеске коронавируса в России
Минздрав зарегистрировал препарат от ковида "Миробивир"

"Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что вакцинация детей крайне важна перед летними каникулами.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в более чем 50 странах мира растет число случаев заболевания ковидом. Причиной роста эксперты называют новые подвиды омикрон-штамма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.