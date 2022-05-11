Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Давида Кудухова

У мальчика диагностирована нейробластома левого надпочечника

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет - о шестилетнем Давиде Кудухове из Владикавказа. У него диагностирована нейробластома левого надпочечника. Она проявилась внезапно, когда уже в костях, костном мозге и лимфоузлах появились метастазы. В онкоцентре имени Блохина мальчик за девять с половиной месяцев перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию стволовых клеток. Сейчас Давид чувствует себя намного лучше, но его всё ещё мучают боли в правой ноге. А самое главное - опухоль не побеждена. Чтобы остановить её развитие, мальчику нужно пройти иммунотерапию. Но препараты очень дорогие - стоят больше миллиона рублей.

Чтобы помочь Давиду, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Сдать кровь и пройти перевязку. Не заплакать и мужественно справиться с любой болью. Так начинается каждое утро шестилетнего Давида из Владикавказа. Он пациент онкоцентра имени Блохина уже девять с половиной месяцев.

"Лежу - не болит. А когда именно сижу – болит", - сказал Давид Кудухов.

Прошлым летом у Давида внезапно заболела нога и подскочила температура. Жизнерадостный ребёнок резко изменился, рассказывает его мама Индира. Домашнее лечение не помогло, мальчик попал в больницу, но и там после курса антибиотиков легче ему не стало. Когда мальчика положили в клинику во второй раз, врачи заподозрили ревматоидный артрит. А после серии анализов поставили совершенно неожиданный диагноз.

"Предварительный диагноз уже поставили - нейробластома 4 стадии с метастазами в костях, костном мозге и лимфоузлах. Нам сказали, что это развивается уже в течение полутора лет, как минимум. При этом никаких признаков. Он был пухленький, хорошо ел, бегал, играл с детьми - никаких подозрений на онкологию. Мы даже не подумали, что это онкология", - рассказала мать Давида Индира Габисова.

Давиду предстояло не только серьёзное лечение, но и длительное расставание. Вместе с родителями он улетел в Москву, а дома с бабушкой и дедушкой остался годовалый брат. С августа мальчишки виделись всего раз.

"Новый год, день рождения Давида - все праздники в больнице были. Поначалу ему было очень сложно, он скучал по братику, хотел домой", - говорит мама мальчика.

Если Давида спросить, что он хочет больше всего на свете, то он, как настоящий мужчина, отвечает прямо и лаконично: "Выздороветь. Увидеть своего брата".

У Давида позади - 9 курсов химиотерапии и трансплантация костного мозга. Лечение Давид переносит хорошо, с каждым днём он всё бодрее и активнее, и его даже перевели на дневной стационар. Всё ещё остаётся высокий риск подхватить инфекцию, поэтому ребёнку нельзя гулять с другими детьми, но можно носиться с мамой по детской площадке.

Однако опухоль так просто не сдаётся. Чтобы выйти в ремиссию, Давиду нужен курс иммунотерапии. Это лечение с помощью специально выведенного в лабораторных условиях антитела - оно блокирует деление злокачественных клеток.

"С появлением на мировом медикаментозном рынке различных препаратов иммунотерапии для лечения нейробластомы мы видим достаточно выраженный скачок выживаемости, который достигает порядка 90%. И мы видим действительно хорошие показатели выживаемости у детей, которые получают эту иммунотерапию", - сказала Алена Галанскова, врач-детский онколог отделения хирургических методов лечения с проведением химиотерапии №2 (опухолей торакоабдоминальной локализации) НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Лечение в Центре имени Блохина - бесплатное. Но препараты, которые требуются Давиду, его семье придётся купить самостоятельно. И они стоят больше миллиона рублей. У родителей мальчика таких денег нет.

"Обращаюсь ко всем небезразличным людям. Помогите, пожалуйста, собрать деньги на дорогостоящий препарат, который жизненно необходим моему сыну Давиду", - сказала мать ребенка.

Помочь Давиду победить рак и вернуться к привычной жизни может каждый. И это очень просто: отправьте смс с любой суммой на короткий номер 8385.

Иммунотерапия жизненно необходима Давиду. Помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Давида Кудухова, программа 1399

Ксения Игнатова, Виктор Мальцев и Андрей Алексеев. "ТВ Центр".

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