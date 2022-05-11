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Площадь природных пожаров в России превысила 16 тысяч гектаров

11:48
  • среда
  • 11 мая 2022

Наиболее сложная ситуация - в Курганской области

Площадь природных пожаров в российских регионах за сутки выросла на треть. По данным Авиалесоохраны, огнём охвачено более 16 тысяч гектаров. В Красноярском крае, где 8 погибших и сотни уничтоженных домов, возбуждены уголовные дела, три человека задержаны. Наиболее сложная ситуация сейчас в Курганской области - пламя стремительно распространяется из-за штормового ветра. 

В Курганской области пожарные отстояли более полутора тысяч жилых домов в 10 посёлках. Бороться со стихией пришлось даже не на подступах, а буквально на улицах.

Экстренно были эвакуированы 350 человек. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, а угроза населённым пунктам снята. На территории всей области действует режим чрезвычайной ситуации. Работе пожарных мешает сильный шквалистый ветер. Сегодня синоптики вновь обещают порывы до 27 метров в секунду. Однако тушение не прекращают ни днём, ни ночью. На самых сложных участках задействованы парашютисты-десантники, в небе работает авиация.

В соседней Свердловской области за сутки площадь пожаров увеличилась почти в 9,5 раз. Сейчас горит полторы тысячи гектаров леса - это 70 активных очагов. Столицу региона окутал смог, а пригороды местами  напоминают пепелища.

В Иркутской области огнём охвачены 2 тысячи гектаров тайги. За последние три дня сгорело 35 домов, два человека погибли. 8 погибших - в Красноярском крае, сообщили сегодня в Следственном комитете. Госпитализированы 20 человек. В отношении сотрудников энергокомпании "Россети-Сибирь" возбудили сразу три уголовных дела о причинении смерти по неосторожности. Установлено, что именно из-за обрывов ЛЭП и коротких замыканий в регионе в минувшую субботу начались масштабные пожары. Огонь уничтожил более полутысячи домов. В регионе также действует режим ЧС.

Пожарные отвели огонь от жилых домов в городе Дальнегорске и ликвидировали очаг на острове Путятин, где из-за пала травы пламя бушевало почти трое суток. На Приморский край сейчас приходится сейчас 18% всех природных пожаров в стране.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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