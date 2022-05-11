"Никто воевать не хочет": украинский военный рассказал о боевом духе ВСУ

Киеву не хватает вооружения и командиров

Минобороны сообщило о ходе спецоперации по защите Донбасса. Этой ночью наши ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и в районе острова Змеиный. Кроме того, в нашем военном ведомстве рассказали подробности о провальной попытке ВСУ захвата этого стратегически важного плацдарма. Киев планировал взять остров под контроль до 9 мая.

Наступление в районе Кременной. Ополченцы и российские военные продвигаются в сторону Северодонецка, подконтрольного ВСУ. Занимают траншеи, из которых выбиты радикалы. Здесь же находят брошенные образцы НАТОвского вооружения. Вот что рассказывает рядовой украинской армии, сложивший оружие в соседнем поселке Боровское.

"На 50 процентов разруха, потому что никто воевать особо не хочет, не горит желанием. Не хватает ничего в украинской армии. Ни вооружения, ни командиров. Обеспечение есть то, что купили сами. Или то, что привезли волонтеры", - заявил Константин Зубринский, военнослужащий ВСУ.

С занятых позиций противника выбивают российские десантники. Огневые точки уничтожают из ПТУРов – управляемых ракет – и гранатометов.

А это кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Авдеевкой. Внезапный удар авиационными ракетами экипажи вертолетов Ка-52 нанесли по бронетехнике и складам с боеприпасами. Днем и ночью боевые задания выполняют пилоты многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С.

"Приоритетно работаем по средствам ПВО Украины. Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов, дабы исключить поражение мирного населения и жилой застройки", - сказал Александр, командир звена истребителей Су-35С.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ночью поражены пункты управления, районы сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 17 складов боеприпасов.

"Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного ЛНР, один в районе острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области", - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Чтобы спасти репутацию боеспособной армии, Киев бросил колоссальные силы в надежде вернуть себе остров Змеиный недалеко от побережья Одессы. ВСУ задействовали авиацию, в том числе вертолеты с десантом, бронированные катера. Но в итоге потерпели сокрушительное поражение. В СМИ появилась информация, что приказ штурмовать остров Змеиный отдавал президент Украины Владимир Зеленский, хотя Генштаб ВСУ был против. Но в Киеве требовали результат, рассчитывая на медийный эффект. Итогом должно было стать совместное заявление Зеленского и британского премьера Бориса Джонсона. Идею - попытаться взять остров к 9 мая - подсказали британские советники. Наряду с этим власти Киева не оставляют попыток и новых провокаций.

Российские военнослужащие продолжают доставлять гуманитарную помощь. В один районов Херсона привезли более десяти тонн продуктов. Выдачу помогли организовать волонтеры. Традиционно в первую очередь наборы получали женщины, ветераны и инвалиды.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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