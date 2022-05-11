Россию обвинили в перебоях с поставками транзитного газа в Европу

Цены на топливо отреагировали мгновенно

Страны НАТО продолжают вооружать Украину. Палата представителей США одобрила новый пакет военной помощи на 40 миллиардов долларов. А министры иностранных дел Германии и Нидерландов лично посетили Киев, чтобы заверить в поддержке. Однако украинские власти требуют большего. И предпринимают попытки бездоказательно обвинить Россию в перебоях с поставками транзитного газа в Европу.

На Украине - очередные гости с Запада. Министры иностранных дел Германии и Нидерландов. Анналена Бербок по приезду сразу же отправилась в Бучу. Лживые факты о якобы преступлениях российских военных уже давно изобличены и тема, казалось бы, сошла на нет. А значит, нужно о ней напомнить - иначе расценить поездку Бербок в пригород Киева нельзя. Затем на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским глава немецкой дипломатии прямо заявляет о военной поддержке Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину в военном плане. Это означает, что, помимо того, что мы уже поставили вам вооружение, мы будем готовить украинских солдат, в том числе обучать их стрелять из гаубиц", - заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

Оружие на Украину поступает не в тех объемах, как хотелось бы киевским властям. А из того, что уже привезли, некому стрелять. Английские гаубицы М-777 оказались для украинских военных по сути выставочными образцами.

Несмотря на обещания, едва не иссяк поток помощи и от самого верного союзника Киева - США. Буквально в последний момент Джо Байден запросил у Конгресса дополнительно 40 миллиардов долларов. Палата представителей выделение средств одобрила. За проголосовали 368 членов палаты, 57 выступили против. И это уже серьезно. Наблюдатели отмечают: если так пойдет, республиканцы имеют все шансы вскоре переломить политическую ситуацию в свою пользу. А пока президент Байден, вливая миллиарды в Украину, продолжает повторять то, что говорил и месяц, и два назад.

"Мы заметили, что марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на еду у нас", - говорит Байден.

Впрочем, новое в речи Байдена все-таки было. На этот раз он вдруг заявил, что в хранилищах Украины есть 20 миллионов тонн зерна, и нужно скорее их вывезти, чтобы решить продовольственные проблемы. Вот только когда это будет сделано и не появится ли у Белого дома повода для обвинения России в новом голодоморе на Украине? Ведь сваливать все на Москву - самая удобная и привычная практика.

Накануне оператор украинской газотранспортной системы сообщил, что уже с 11 мая прекращает транзит через станции "Сохрановка" и "Новопсков" в Луганской области из-за якобы потери контроля над ними, по сути объявил форс-мажор. Таким образом, четверть поставок газа в Европу оказалась под угрозой срыва. Цены на голубое топливо отреагировали мгновенно и превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. В "Газпроме" никаких препятствий для прокачки газа не видят и категорически опровергают заявления украинской стороны.

"Украинские специалисты всё это время спокойно работали на газоизмерительной станции "Сохрановка" и компрессорной станции "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - сказал Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпрома".

Запад не упускает ни одного случая, чтобы оказать давление на Москву. В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. А ранее такое же решение принял Сейм Латвии. Вот только кто на самом деле поддерживает терроризм и нацизм наглядно показали события последних дней в Риге, где людям пришлось отстаивать свое право почтить память героев Великой Отечественной войны. С цветами в руках. Накануне утром все букеты, которые принесли к монументу в Пардаугаве 9 мая, убрали бульдозером, полиция оцепила мемориал. Но жители Риги снова заполнили площадь цветами и организовали круглосуточное дежурство. Всю ночь у памятника они зажигали свечи и пели песни военных лет.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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