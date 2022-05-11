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На форуме в Москве обсудят импортозамещение в сфере здравоохранения

12:03
  • среда
  • 11 мая 2022

Запланированы круглые столы, дискуссии и мастер-классы

В Москве сегодня стартовал форум "Здоровье нации - основа процветания России". Мероприятие - одно из крупнейших в этой области.

Конференция объединила ученых, врачей, экспертов, представителей профильных ведомств и общественных организаций. Запланированы круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Среди главных тем - импортозамещение в сфере здравоохранения. Впервые будет представлена оздоровительная карта России - это масштабный проект по развитию санаториев и курортов нашей страны.

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