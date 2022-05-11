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Московские рестораны закроют веранды из-за надвигающегося шторма

10:59
  • среда
  • 11 мая 2022

Владельцев попросили укрепить зонты и прочие конструкции

Московские рестораны закроют веранды из-за надвигающегося шторма

Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды в связи с ухудшением погодной ситуации.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в департаменте торговли и услуг.

Кроме того, владельцев заведений попросили укрепить зонты и прочие конструкции.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду. Период предупреждения действует с 9:00 до 21:00 11 мая.

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