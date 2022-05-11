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Российской авиацией за ночь поражены 93 объекта ВСУ

10:54
  • среда
  • 11 мая 2022

ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду утром, что за ночь авиацией были поражены 93 объекта ВСУ - в том числе два пункта управления, три склада боеприпасов, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

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Кроме того, уточняется, что ракетными войсками и артиллерией поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены более 280 националистов.

Также стало известно, что ПВО уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе четыре - у Балаклеи в Харьковской области.

Всего с начала российской спецоперации сбиты 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотников. Поражены 2998 танков и других боевых бронемашин, 302 зенитных ракетных комплекса, 1455 орудий, 360 установок РСЗО.

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