Бочкарев: Строительство электродепо "Южное" завершено почти на четверть

Электродепо будет обслуживать Замоскворецкую линии метро

Строительство электродепо "Южное" в Братеево завершено на 21%. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"На юге столицы рядом с действующим электродепо "Братеево" продолжается строительство нового депо "Южное" для обслуживания Замоскворецкой линии Московского метрополитена. В настоящий момент здесь возводятся отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса", - сообщил Бочкарев.

Сейчас на объекте ведутся земляные работы и устройство буронабивных свай, а также монолитные работы, монтаж металлоконструкций и монтаж трубопроводов.

Общая площадь помещений депо составит 85 тысяч квадратных метров, депо будет рассчитано на ночной отстой 25 составов и эксплуатационное обслуживание 30 составов в сутки.

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