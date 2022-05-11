ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киркоров прилетел на "Евровидение" на вертолете

11:19
  • среда
  • 11 мая 2022

Певец не смог себе отказать в удовольствии

Российский певец Филипп Киркоров прилетел на конкурс "Евровидение-2022" по "специальному приглашению".
Россия пропустит "Евровидение" в 2022 году

Артист прибыл в итальянский Турин на вертолете, передает РИА Новости. Он уточнил, что приехал на конкурс как независимый гость и собирается "болеть" за Грецию.

"По специальному приглашению. За заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда", - сообщил Киркоров в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

66-й конкурс песни "Евровидение" стартовал в Турине 10 мая. Второй полуфинал состоится 12 мая, финал – 14 мая. Россию в этом году отстранили от участия из-за спецоперации на Украине. Кроме того, россияне не смогут проголосовать ни за одного из участников конкурса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.