Киркоров прилетел на "Евровидение" на вертолете

Певец не смог себе отказать в удовольствии

Российский певец Филипп Киркоров прилетел на конкурс "Евровидение-2022" по "специальному приглашению".

Артист прибыл в итальянский Турин на вертолете, передает РИА Новости. Он уточнил, что приехал на конкурс как независимый гость и собирается "болеть" за Грецию.

"По специальному приглашению. За заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда", - сообщил Киркоров в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

66-й конкурс песни "Евровидение" стартовал в Турине 10 мая. Второй полуфинал состоится 12 мая, финал – 14 мая. Россию в этом году отстранили от участия из-за спецоперации на Украине. Кроме того, россияне не смогут проголосовать ни за одного из участников конкурса.

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