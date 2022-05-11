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Новый глава Южной Осетии назвал условие референдума о присоединении к России

11:20
  • среда
  • 11 мая 2022

О референдуме говорил предыдущий президент республики

Алан Гаглоев, одержавший победу на выборах президента Южной Осетии, заявил, что референдум о присоединении государства к России может состояться только после соответствующего сигнала от Москвы.
Глава Южной Осетии раскрыл детали плана по вхождению в состав России

Политик напомнил, что российские силы проводят спецоперацию на Украине, Россия "занимается геополитическими вопросами", и жителям республики следует это понимать.

Как только поступит соответствующий сигнал и будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно, заверил Гаглоев.

Избранный президент Южной Осетии подчеркнул, что жители республики уже выразили свое отношение к идее вхождения в состав России во время нескольких референдумов, но власти готовы провести еще один, "если понадобится", сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Государственная дума 17 мая собирается проголосовать в поддержку проекта соглашения об урегулировании вопросов гражданства для россиян и жителей Южной Осетии. В случае принятия законопроекта любой гражданин Южной Осетии сможет подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

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Алан Гаглоев
Алан Гаглоев
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