С коронавирусом в России госпитализированы еще 1132 человека

Выявлено 4102 новых случая

За минувшие сутки в России госпитализировали 1132 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 5043 человека, на 0,6% больше по сравнению с 10 мая", - также говорится в сообщении.

Выявлено 4102 новых случая: 217 - в Москве, 304 - в Санкт-Петербурге, 51 - в Московской области. По стране подтверждено 98 летальных исходов.

За все время пандемии в России зарегистрировали 18241329 случаев COVID-19. Умерли 377248 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"