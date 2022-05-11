ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дети участников спецоперации получат льготы при поступлении в вузы с текущего года

11:41
  • среда
  • 11 мая 2022

Об этом рассказали в Минобрнауки

Правила приема в российские вузы детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, начнут работать с предстоящего учебного года. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года. Об этом в среду, 11 мая, рассказали в пресс-службе Минобрнауки.
Путин подписал указ о поддержке детей военнослужащих, участвующих в спецоперации

Ведомство уточнило, что в российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу.

Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний. Исключение составят дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности.

В течение месяца Минобрнауки России подготовит методические рекомендации по приему детей военнослужащих и сотрудников других государственных органов в пределах специальной квоты и направит их в вузы, сообщается на официальном сайте ведомства.

О мерах поддержки детей военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, президент России Владимир Путин объявил в День Победы, 9 мая. Президент подчеркнул, что гибель каждого солдата и офицера — это горе для всех россиян и невосполнимая утрата для родных и близких.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.