Дети участников спецоперации получат льготы при поступлении в вузы с текущего года

Об этом рассказали в Минобрнауки

Правила приема в российские вузы детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, начнут работать с предстоящего учебного года. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года. Об этом в среду, 11 мая, рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Ведомство уточнило, что в российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу.

Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний. Исключение составят дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности.

В течение месяца Минобрнауки России подготовит методические рекомендации по приему детей военнослужащих и сотрудников других государственных органов в пределах специальной квоты и направит их в вузы, сообщается на официальном сайте ведомства.

О мерах поддержки детей военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, президент России Владимир Путин объявил в День Победы, 9 мая. Президент подчеркнул, что гибель каждого солдата и офицера — это горе для всех россиян и невосполнимая утрата для родных и близких.

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