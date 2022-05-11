Медведев: цели спецоперации будут достигнуты

США не смогут помешать России довести начатое до конца

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram новость о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.

"Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать", - написал зампред Совбеза.

Он добавил, что американская помощь объясняется желанием США продолжать прокси-войну против России, нанести ей поражение.

Как заметил Медведев, цели эти достигнуты не будут - "быстрее сломается их печатный станок".

"А вот цели спецоперации будут достигнуты", - заключил зампред СБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"