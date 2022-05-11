Боррель: ЕС не хочет воевать с Россией

Задача Брюсселя - ослабить Москву

Евросоюз намерен ослабить военную мощь России на Украине, однако не хочет воевать с нашей страной.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы говорим, что не участвуем в войне, но мы принимаем чью-то сторону <…> Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией", - заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее в Кремле отметили, что "накачивание Украины западным оружием" не приведет к успеху на переговорном поле.

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