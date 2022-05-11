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Москвичам придется подождать майского тепла

12:14
  • среда
  • 11 мая 2022

Погода пока не соответствует климатической норме мая

Неделя с 16 мая в столичном регионе ожидается не по-майски сырой и прохладной. Об этом в среду, 11 мая, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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Синоптик предложила запастись терпением в ожидании майского тепла, потому что текущие расчеты метеорологов говорят о том, что следующая неделя в Москве будет сырой и прохладной.

Наступление настоящего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду месяца, цитирует Волосюк РИА Новости.

Погодные условия помешали в День Победы, 9 мая, провести на Красной площади в Москве воздушную часть парада. Пролет авиационной техники был отменен из-за повышенной облачности и прогнозировавшегося дождя.

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