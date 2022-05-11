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Пекин заявил о милитаризации Океании

12:17
  • среда
  • 11 мая 2022

Проводят ее Австралия, США и Британия

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Австралия вместе с США и Великобританией формируют в Океании военный блок.

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"Поощряют гонку вооружений без обсуждения соответствующих вопросов со странами Океании", - добавил дипломат (цитата по ТАСС).

Он уточнил также, что, дестабилизируя ситуацию в регионе, Запад усиливает риски.

"Именно Австралия проводит непрозрачную политику и прибегает к тайным манипуляциям, - подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства. Он также призвал австралийские власти изменить политику.

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