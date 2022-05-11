ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина пригрозила "Газпрому" новым арбитражем

12:33
  • среда
  • 11 мая 2022

"Нафтогаз" недоволен оплатой транзита газа

Российский "Газпром" должен выполнять контрактные обязательства по транзиту газа через Украину и оплачивать его в полном объеме. С таким заявлением в среду, 11 мая, выступил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"Газпром" задействует сухопутные мощности "Северного потока-2"

Представитель украинской компании отметил, что подавать ли газ для транзита – решать "Газпрому". Однако платить, даже если не подаешь газ, это контрактная обязанность.

— Если нет оплаты, похоже, должен быть новый арбитраж, — цитирует Витренко РИА Новости.

Согласно условиям транзитного контракта, "Газпром" вправе не подавать газ для транзита через забронированные мощности, однако компания обязана оплачивать эти мощности по принципу "качай или плати".

В марте в "Нафтогазе" заявили, что Украина будет продолжать транзит российского газа через свою территорию, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по защите республик Донбасса. Юрий Витренко сообщил, что прокачка газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это "технически возможно".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Газпром
Газпром
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.