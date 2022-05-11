Украина пригрозила "Газпрому" новым арбитражем

"Нафтогаз" недоволен оплатой транзита газа

Российский "Газпром" должен выполнять контрактные обязательства по транзиту газа через Украину и оплачивать его в полном объеме. С таким заявлением в среду, 11 мая, выступил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Представитель украинской компании отметил, что подавать ли газ для транзита – решать "Газпрому". Однако платить, даже если не подаешь газ, это контрактная обязанность.

— Если нет оплаты, похоже, должен быть новый арбитраж, — цитирует Витренко РИА Новости.

Согласно условиям транзитного контракта, "Газпром" вправе не подавать газ для транзита через забронированные мощности, однако компания обязана оплачивать эти мощности по принципу "качай или плати".

В марте в "Нафтогазе" заявили, что Украина будет продолжать транзит российского газа через свою территорию, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по защите республик Донбасса. Юрий Витренко сообщил, что прокачка газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это "технически возможно".

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