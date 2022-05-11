ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Анапе заметили пару, которая жарила дельфина на костре

12:24
  • среда
  • 11 мая 2022

Случаем заинтересовалась полиция

Полиция Анапы начала проверку после сообщений о том, что пожилая пара пожарила на костре мясо дельфина.

Инцидент произошел на пляже на улице 40 лет Победы. Пользователи социальных сетей написали, что дельфина выбросило на берег, а двое бездомных, которым на вид около 60 лет, решили его приготовить на костре.  

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дельфин
Дельфин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.