В Анапе заметили пару, которая жарила дельфина на костре

Случаем заинтересовалась полиция

Полиция Анапы начала проверку после сообщений о том, что пожилая пара пожарила на костре мясо дельфина.

Инцидент произошел на пляже на улице 40 лет Победы. Пользователи социальных сетей написали, что дельфина выбросило на берег, а двое бездомных, которым на вид около 60 лет, решили его приготовить на костре.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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