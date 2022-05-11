Во Франции начали следствие против главы Интерпола

Он является гражданином ОАЭ

Французская юстиция в конце марта после поданной двумя британцами жалобы начала расследование против президента Интерпола Ахмеда Насера ар-Раиси, передает со ссылкой на источники агентство France-Presse.

Уточняется, что ар-Раиси обвинили в пытках и актах бесчеловечного обращения.

В настоящее время подданный ОАЭ ар-Раиси находится во французском Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Как сообщают собеседники агентства, президент Интерпола был ответственен за "произвольное задержание и пытки" в ОАЭ в 2018 и 2019 годах соответственно.

Ахмед Насер ар-Раиси был избран и вступил в должность президента Интерпола в ноябре 2021 года.

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