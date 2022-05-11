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МИД обратился к россиянам в связи с ситуацией на Шри-Ланке

12:47
  • среда
  • 11 мая 2022

В стране введен комендантский час из-за вспыхнувших протестов

МИД России рекомендовал российским туристам на Шри-Ланке не покидать места проживания до отмены комендантского часа.
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В дипведомстве отметили, что обстановка в курортных районах спокойная, однако туристам лучше не покидать отели. Комендантский час будет действовать до 7 утра 12 мая.

"Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах", - говорится в сообщении.

С апреля в стране идут протесты в связи с нехваткой топлива, продовольствия и товаров первой необходимости. 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Погибли восемь человек, более 240 получили ранения.

Премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку. Политика эвакуировали на вертолете в неизвестное место. Ряд СМИ написали, что бывший глава кабмина мог укрыться в Индии. На фоне происходящего поползли слухи, что Нью-Дели якобы собирается отправить войска в Шри-Ланку, однако затем посольство Индии в Коломбо опровергло эти сообщения.

"Посольство Индии хочет категорически опровергнуть спекулятивные сообщения в газетах и социальных сетях, что Индия направляет свои войска в Шри-Ланку", - сообщили в индийском диппредставительстве (цитата по ТАСС).

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