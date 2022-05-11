Володин предупредил Украину о риске голодомора

Это может произойти из-за действий Вашингтона

Американские власти ищут способы вывоза с Украины зерна, в котором нуждаются Соединенные Штаты, и "думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор". Об этом в среду, 11 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, США "вместо реальной помощи забирают самое необходимое, устраивая продразверстку" на Украине. Действия Вашингтона в итоге не несут реальной пользы украинскому народу.

Как написал Володин в своем Telegram-канале, Украину "закредитовывают все больше и больше", что никак не повышает благосостояние ее жителей. Напротив, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине ее население не может вернуться к привычной мирной жизни.

Ранее на Украине объявили о национализации всей российской собственности, находящейся на украинской территории. Вырученные за нее средства Киев пообещал направить на усиление ВСУ, поддержку людей и восстановление Украины.

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