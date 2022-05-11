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В Совфеде рассказали о судьбе западного оружия на Украине

13:19
  • среда
  • 11 мая 2022

Военная помощь Запада на самом деле является кредитом, подчеркнул сенатор Климов

Вооружения, которые поставляет Запад Украине, будет ликвидировано в рамках российской спецоперации. Об этом в среду, 11 мая, рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

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Сенатор написал в своем Telegram-канале, что все попавшие на территорию Украины оружие, несомненно, будет уничтожено в рамках ее демилитаризации.

Климов предупредил, что Украине в ближайшие десятилетия уже не расплатиться за военную помощь США, которая в действительности является кредитом. Он также напомнил, что после распада СССР Россия выплатила внешние долги в том числе Украины, однако делать это второй раз Москва не собирается.

Украинскому народу "от нового кабального займа почти ничего не перепадет", поскольку деньги пойдут на оружие, боеприпасы, приближенным к Демократической партии США коррупционерам, киевским марионеткам, их наемникам, заявил российский сенатор.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу предупредил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с оружием, рассматривается Россией как законная цель для поражения. Российский генерал отметил, что США и их союзники по НАТО продолжают "накачивать Украину оружием".

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