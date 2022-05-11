Пушилин заявил, что на "Азовстали" больше нет гражданских

ВС России открывали гуманитарные коридоры для эвакуации с территории завода мирных граждан

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал ситуацию на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Что касается гражданских, по нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", - сказал он в эфире канала "Россия 1".

С 24 февраля Вооруженные силы России по приказу президента Владимира Путина проводят на территории Украины специальную военную операцию. Заявленные главой государства цели - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля. Группировка украинских военных оказалась в итоге заблокирована на заводе "Азовсталь". ВС России открывали гуманитарные коридоры для эвакуации с территории завода гражданских лиц.

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