Херсонская область попросит Путина включить ее в состав России

Власти региона обратятся с просьбой к президенту России

Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Кроме того, область намерена уже до конца года перейти под законодательство России.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что регион является неотъемлемой частью России. В свою очередь первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе визита в Херсон говорил, что Россия "пришла в Херсонскую область навсегда".

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