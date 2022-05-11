В Крыму возродят выращивание риса

Это стало возможным после восстановления работы Северо-Крымского канала

В Крыму фермеры после восьми лет перерыва вновь начали возделывать рисовые поля. Это стало возможным благодаря восстановлению работы Северо-Крымского канала. В условиях санкций аграрии используют исключительно отечественные и очень перспективные сорта злаков.

Участок заливного поля или рисовый чек, все равно что бильярдный стол, должен быть ровным, словно под сукно. Коррекция лазерная, работа монотонная и ювелирная. Перепады высот после прохождения ковша не превышают двух сантиметров.

"Чтобы водичка равномерно по полю разошлась. Чтобы не было никаких бугорков, островков, чтобы ровненько было все", - говорит механизатор Тимур Казаник.

Рисоводство было самой перспективной и прибыльной отраслью сельского хозяйства на полуострове. Но в 2014 году Украина перекрыла Северо-крымский канал. Фермерам пришлось перестраиваться. Стали выращивать рапс и подсолнечник. Возможность вновь вернуться к рису стала приятной неожиданностью.

"Вот эти два поля, где мы сейчас сеем, это плохо перезимовавший рапс. И у нас стоял все равно вопрос заменить его подсолнечником. Поэтому, когда появилась вода, мы быстро переориентировались, мы поняли, что эти два поля можно быстро подготовить и успеть посеять рис", - рассказал Сергей Романченко, руководитель ООО "Днепровский".

Пока речь идет про воссоздание крымского семенного фонда. При Украине выращивали японские круглые сорта, теперь российские – от кубанских селекционеров.

"Рапан регул – это из старой линейки, в этом году взяли попробовать новый – исток, патриот, наутилус. Это чисто российская селекция", - сообщил Юрий Чмарин, главный агроном.

Жаркий и сухой климат северного Крыма идеально подходит для выращивания риса. Урожайность выше, чем на Кубани. Злаки получаются прозрачные, рассыпчатые, при варке не превращаются в кашу.

В Азии зерно проращивают как рассаду, а у нас сразу высевают вот такие зерна, обработанные специальным раствором от вредителей. Сначала трактор рассыпает зерно по подготовленному полю, а затем в течение двух суток его будут заполнять водой.

Она пойдет из Днепра, как и было задумано еще в советские годы. Тогда большая часть воды из Северо-Крымского канала как раз питала рисовые поля. В феврале в ходе спецоперации российские военнослужащие восстановили работу гидротехнических сооружений в Херсонской области и уничтожили дамбу, сооруженную украинскими националистами.

Оросительная система уже заполнена. Скоро будут открыты шлюзы для наполнения рисовые чеков. Воды нужно будет много, но по решению крымского правительства местные фермеры ресурс получат абсолютно бесплатно.

13 тысяч гектаров – размер рисовых полей до прекращения подачи днепровской воды. В лучшие годы это почти 80 тысяч тонн риса. На прежние объемы фермеры планируют выйти уже в следующем году. В планах - обеспечить десятую часть российского рынка.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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