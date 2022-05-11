Строительство депо "Нижегородское" в Москве завершено на 70%

Оно будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии метро

Более чем на 70 процентов готово крупнейшее столичное депо "Нижегородское", которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии. Его строят на месте бывшего завода имени Войтовича, где раньше занимались модернизацией и строительством вагонов подземки.

Пока в этом ангаре еще летят фонтаны искр от болгарок, а глаза слепят сварочные аппараты. Рабочие прокладывают коммуникации – шумно, как на полигоне. Здание должно отвечать современным требованиям. Но главное – безопасность и комфорт для составов.

Грандиозный комплекс из более чем полусотни строений разместился практически в центре столицы. С высоты хорошо видно: депо "Нижегородская" уже приобретает проектные очертания. Одновременно и архитектурной доминантой, и главным зданием здесь является ремонтный комплекс.

Гигантский ангар площадью 50 тысяч квадратных метров поражает. Здесь могли бы поместиться девять футбольных полей. Одновременно здесь смогут разместить 30 поездов и еще 2 состава для ремонта.

Место для будущего депо выбрали не случайно. Еще в середине XIX века здесь появились главные мастерские Московско-Курской железной дороги. С 1929 года – это Московской вагоноремонтный завод. В Великую Отечественную войну с конвейера на фронт уходили снаряды для "Катюш", броне- и санитарные поезда. В 2003 году предприятие получило имя красногвардейца Василия Войтовича.

"Этапностью строительства подразумевалась реконструкции данного завода и в дальнейшем возведено было здание по последнему слову техники. Территория электродепо составляет порядка 17 гектаров. На территории - 51 здание и сооружение", - заявил Евгений Изотов, директор проекта АО "Мосинжпроект".

Депо станет одним из крупнейших в столице и будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии. Для такого крупного предприятия потребовалась даже своя котельная.

"Мы находимся в котельной, которая обеспечивает теплом все здания депо. Здесь размещены четыре водогрейных котла общей мощностью 41,4 мегаватт. Указанная котельная может отопить примерно микрорайон жилой застройки", - сообщил Антон Агафонов, руководитель пуско-наладочных работ АО "Мосинжпроект".

Строители уже наполовину выполнили соединительную ветку с железнодорожными путями. Покинув депо, поезда будут следовать до платформы Москва-Товарная-Курская и уже там спускаться вниз, чтобы замкнуть самое длинное в мире подземное кольцо метро.

Иван Колесников, Сергей Ким, Дмитрий Егоров. "ТВ Центр".

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