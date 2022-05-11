В парке "Покровское-Стрешнево" возродят оранжерею

Здание успело побывать псарней, рестораном и музеем

Из развалин - в зимний сад. В парке "Покровское-Стрешнево" возродят историческую оранжерею. Здание, построенное в конце XVIII века, долго находилось на грани разрушения. За годы своего существования оно успело побывать псарней, рестораном, музеем, пока его не практически не уничтожил сильный пожар в 2017 году. Благодаря реставрации сооружению вернут не только его первоначальный облик, но и назначение.

Оранжерея как часть усадебного комплекса была построена в конце XVIII века. Раньше здесь были большие стеклянные теплицы, где выращивали лимоны, персики, абрикосы, но последние десятилетия всё это пребывало в забвении, здесь случались пожары, и всё это напоминало, скорее, архитектурные развалин, нежели зимний сад. И вот, наконец, начинаются восстановительные работы - строго по историческим чертежам. Желтый цвет усадьбы оставят, избавятся только от влияния современного искусства.

Оранжерея - важный архитектурно-исторический и инженерный объект. Чтобы в теплицы проникал солнечный свет, здесь когда-то была направляющая деревянная стена-экран. Теперь её, как и саму стеклянную кровлю, которую она поддерживала, а также колоннаду и два симметричных стеклянных крыла, где выращивались растения, восстановят. Особое внимание уделят куполу.

"Основные работы будут связаны с восстановлением крыши - это будет купол со шпилем. Работы, связанные с центральной частью здания, где колоннада, и работы по восстановлению витражей - слева и справа", - рассказал Сергей Мельников, замруководителя департамента капремонта Москвы.

Архитектурное оформление и композиционные решения конца XVIII века по фасаду будут вновь удивлять посетителей парка. Восстановят исторические дверные и оконные проёмы центральной части - с белокаменным цоколем и подиумом с колоннадой тосканского ордера, профилированными карнизами, венчающими полукруглый зал. Он, кстати, больше всего пострадал от вандалов. Сейчас здесь закончилась уборка.

"Следующим этапом у нас будет расчистка, декомпановка кирпичной кладки. Стены будут заново оштукатурены и покрашены. Восстановим инженерные сети, вернём первоначальный облик оранжерее", - рассказала реставратор Ольга Джавадова.

Восстановление коммуникаций - не менее важная составляющая возрождения оранжереи.

"В этом здании, по планам, будет размещён эколого-просветительский центр. Будут проходить занятия по экологическому просвещению и воспитанию детских дошкольных учреждений", - сообщил Мельников.

Впереди ещё много работы, но завершить восстановление зимнего сада планируют уже к концу года. И он опять станет украшением архитектурного ансамбля усадьбы в парке "Покровское-Стрешнево".

Александра Панина, Александр Медведев и Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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