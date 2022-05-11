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Подмосковный ТЮЗ показал спектакль "Неизвестный солдат"

15:12
  • среда
  • 11 мая 2022

Это живой рассказ о войне

Живой рассказ о войне, основанный на реальных дневниках и письмах совсем ещё молодых людей. В Московском областном Театре юного зрителя представили премьеру спектакля "Неизвестный солдат".

Тексты соединяются в пронзительные диалоги, в которых есть и надежда на человеческое счастье, и стремление сражаться до конца, и вера в Победу. Спектакль наполнен эмоциями, поэтичностью и даже - несмотря на ужасы войны - юмором.

Имена и фотографии авторов не сохранились. Неизвестные солдаты вновь обретают лица и голоса - теперь уже на сцене.

"Моя задача как режиссера и задача актеров - дать имена этим солдатам. Нарисовать их. Нарисовать актерской игрой, всем спектаклем. В принципе самая главная здесь идея. Спектакль светлый. Пусть он и о страшных событиях, но это светлый спектакль", - сказал режиссер Рамазан Шахбанов.

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Спектакль "Неизвестный солдат"
Спектакль "Неизвестный солдат"
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