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Как в Одинцовском центре овощеводства работают над созданием семян

15:19
  • среда
  • 11 мая 2022

Чем российские овощи лучше импортных?

В Одинцовском научном центре овощеводства производят десятки популярных сортов различных культур. Семена овощей, полученные подмосковными селекционерами, ни в чём не уступают зарубежным аналогам и весьма устойчивы к капризному российскому климату. Используют ли учёные генную инженерию для отличного урожая?

Весной к Федеральному научному центру овощеводства в подмосковном Одинцове - непрерывный поток садоводов. Ведь именно здесь биотехнологи и селекционеры работают над тем, чтобы семена овощей в итоге давали отменные урожаи.

"Все овощи, которые создаются в нашем федеральном научном центре, выращены с использованием старых методик. То есть у нас нет генномодифицированных овощей. Созданы все с помощью семейственных отборов. Иностранные сорта у нас чем отличались? Они имели более высокую товарность. Наши значительно богаче биохимическим составом по содержанию физиологически активных веществ", - сказал Владимир Заячковский, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции семеноводства столовых корнеплодов ФГБНУ "Федерального научного центра овощеводства".

Селекционер Владимир Заячковский с гордостью рассказывает о сорте столовой свёклы "Добрыня", который он с коллегами вывел 5 лет назад. У семян - хорошая урожайность. А у корнеплодов не только товарно привлекательный вид. Они еще и хорошо хранятся.

Работа над качеством растений начинается за стеклом, то есть in vitro. В лаборатории репродуктивной биотехнологии - в каждой банке растение с уникальными свойствами.

"Это растение от скрещивания редиса и капусты белокочанной. То есть зародыш этого растения в естественных условиях был бы нежизнеспособен. У нас же это растение получилось. И мы надеемся, что полученная линия в дальнейшем сможет привнести гены устойчивости от редиса капусте", - сказала Елена Домблидес, заведующая лабораторией репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений ФГБНУ "Федерального научного центра овощеводства".

Растения здесь получают микроспорами. Это сокращает процесс создания выровненной по качествам линии овощей с 10-12 лет - всего лишь до одного года. То есть за один вегетационный цикл. Растения опыляют искусственно, а получившиеся зародыши сначала попадают в стерильную чашку Петри с питательным раствором. Ученые наблюдают под микроскопом, как из одной клетки развиваются растения. А потом уже помещают их в специальную банку и выращивают, пока не появятся корни. Тогда уже овощи попадают в теплое помещение с микроклиматом и желтым светом.

"Редис нам удалось впервые в мире получить. Нигде больше не было получено редиса с помощью биотехнологических методов. Нам удалось. Мы 5 лет назад начали разрабатывать технологию для редиса. И вот результат. У нас готово уже три линии, которые мы будем патентовать. И надеемся, что они станут в будущем родительскими линиями для гибридов отечественных", - заявила Елена Козарь, младший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений ФГБНУ "Федерального научного центра овощеводства".

Растения с идеальными качествами биотехнологи передают в работу селекционерам для размножения уже обычным путем - с помощью семян. В этих производственных теплицах зреют огурцы.

"В этом году у нас чувствуется повышенный спрос по семенам. Пока полностью выполняем все заказы, которые нам поступают. И надеемся, что в этом году перевыполним план, который перед нами стоял - ежегодно мы его ставим перед собой. В этом году у нас увеличены площади для семян высших репродукций более чем на 50 процентов", - сказала Оксана Павлова, руководитель коммерческого отдела ФГБНУ "Федерального научного центра овощеводства".

И даже когда семена уже заготовлены, о них здесь все равно не перестают заботиться. Очищают, калибруют. Говорят, встряска им особенно важна за пару месяцев до посева.

"Живые семена. У них происходит пробуждение, подъем всхожести реально отражается. То есть если нам сюда подают процента 73 всхожести со склада, то есть уже подработанные, чистые. То здесь они приобретают до 90 и выше", - рассказал Павел Токарев, механик цеха ФГБНУ "Федерального научного центра овощеводства".

А это значит, что у огородников и фермеров всегда будет отличный урожай.

Екатерина Гоголева, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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