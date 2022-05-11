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Во "Внуково" пресекли канал контрабанды рома и сигар

15:10
  • среда
  • 11 мая 2022

Задержаны двое россиян

Крупный канал контрабанды кубинских сигар и рома пресекли сотрудники Внуковской таможни. Курьеры некоторое время находились в разработке и вот теперь удалось выйти на организаторов. 

Во время обыска в их квартире было обнаружено шесть с половиной тысяч сигар без акцизных марок, упакованных в коробки, всего более 30 наименований. Рыночная стоимость одной такой сигары варьируется от 200 рублей до 7 тысяч.

Также таможенники обнаружили 260 бутылок немаркированного кубинского рома. Общая стоимость изъятого контрабандного товара составила 13 миллионов рублей. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. В организации незаконного бизнеса обвиняются двое россиян.

"Один из них отвечал за поиск курьеров на Кубе и их прибытие с контрабандной продукцией на территорию ЕАЭС, второй – за реализацию товаров на российских интернет-площадках. Правонарушители задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются каналы сбыта и другие лица, причастные к преступной деятельности", - сообщила пресс-секретарь Внуковской таможни Наталья Старикова.

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