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В центре Москвы мужчина ограбил пожилую женщину

15:11
  • среда
  • 11 мая 2022

Ограбление попало на видео

На Триумфальной площади в Москве злоумышленник пытался вырвать рюкзак и сумку у пожилой женщины. Он приметил жертву на автобусной остановке и решил ограбить. Завязалась потасовка, в какой-то момент грабитель даже повалил женщину на землю, но ей удалось подняться. В итоге вещи хулиган всё же забрал. Задержать мужчину удалось через некоторое время на севере столицы.

"Им оказался 33-летний житель столицы. У злоумышленника изъята видеокамера, из похищенного рюкзака. Денежные средства потерпевшей в размере 50 тысяч рублей мужчина потратил на собственные нужды. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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