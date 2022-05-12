Для москвичей старше 50 лет открылись курсы по мерчандайзингу

Занятия проводятся бесплатно

Новый образовательный курс "Школа мерчандайзера" открылся для москвичей старше 50 лет в центре "Моя карьера".

Занятия бесплатны, записаться на них можно на сайте. Сначала слушателям расскажут, что такое маркетинг и помогут разобраться в системе отчетности. После чего свои знания будущие мерчандайзеры закрепят уже на практике в магазинах. Вместе с сотрудниками они будут учиться раскладывать товары, украшать витрины и работать с ценниками. Всем выпускникам предложат актуальные вакансии в разных районах города с удобным графиком.

"Это замечательная возможность для наших соискателей, особенно для тех, кому 50+, получить интересную работу с гибким графиком", - сообщила руководитель программы "5.0" центра занятости "Моя карьера" Лариса Антонова.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"