Собянин объявил о начале работы павильонов "Здоровая Москва" в парках столицы

В парках города открылись 46 летних павильонов

Сегодня в столице заработали павильоны "Здоровая Москва". Там буквально за час можно пройти комплексное и бесплатное обследование. Специальная программа диспансеризации разработана в этом году для тех, кто переболел ковидом. Один из павильонов в парке "Ходынское поле" посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столичных парках в третий раз стартовал сезон заботы о здоровье. С сегодняшнего дня совместить прогулку и визит к врачам можно по всему городу. В зелёных зонах начали работать павильоны "Здоровая Москва". Здесь меньше чем за час можно пройти полное обследование – бесплатно и без записи. Нужны только паспорт и московский полис. Медики проверят общее состояние организма, работу сердечнососудистой системы, органов дыхания, определят уровень холестерина и глюкозы в крови. А в зависимости от пола и возраста могут быть назначены детальные анализы, например, проверка женского и мужского здоровья и состояния отдельных органов.

"Если у человека повышен холестерин, то его из смотрового кабинета направляют сюда. Если терапевт посчитает нужным, то также направляет по показаниям щитовидной железы. А УЗИ брюшной полости проводится по тематическим дням по желанию пациента", - рассказывает врач ультразвуковой диагностики павильона "Здоровая Москва" Натиа Лацузбая.

В этом году в павильонах запускают программу углубленной диспансеризации для тех, кто болел ковидом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве сложилась хорошая традиция: летом в парках открываются павильоны "Здоровая Москва". В этом году тоже открылись 46 павильонов, в которых можно пройти диспансеризацию, обследование. В 2019 году обследование прошли в павильонах около 500 тыс. москвичей. Во время COVID-19 около миллиона человек получили вакцинацию. Это было такое хорошее подспорье. Без этого вряд ли бы мы справились с такой глобальной задачей. Ну, а сегодня новая задача стоит перед павильонами - в первую очередь, провести диспансеризацию тех, кто переболел COVID-19. Это 2,5 млн москвичей", - сказал Собянин.

Всем, кто переболел коронавирусом, предложат пройти специальный опрос, который поможет получить персональные рекомендации и составить индивидуальную программу проверки здоровья.

"В кабинете доврачебного осмотра будет проводиться пульсоксиметрия, спирография. Если будут выявлены отклонения от нормы, пациенты будут записаны на консультацию к пульмонологу, на эхокардиографию, КТ легких", - рассказала главный врач поликлиники № 62 Анна Матвеева.

Программа обследований в "Здоровой Москве" доказала свою эффективность – как правило, сюда приходят люди, которые обычно не посещают поликлиники, и такие осмотры помогают выявить заболевания, о которых они даже не подозревали. Но на той стадии, когда все поддается лечению.

"Удобно, потому что в поликлинику нужно записываться, брать талончик. Сначала к терапевту, потом кровь. На все отдельная запись. А здесь можно пройти основные какие-то исследования: сдать анализ крови. Сейчас мы уже знали, ждали, поэтому пришли", - говорит пациент Альфия Еремеева.

Большую часть результатов пациенты узнают сразу. Все данные заносятся в электронную карту. А в случаях, когда необходимо обследоваться дополнительно, помогут врачи телемедицины. Они запишут на прием и останутся на связи до постановки диагноза и начала лечения.

Наталья Тарасова, Станислав Ильин, Роман Лагунов, Тимофей Проймин, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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