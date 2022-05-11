Алые тюльпаны распустились в столице

Первые цветы распустились на клумбах по всему городу

В Москве начался сезон тюльпанов. Первые цветы распустились на клумбах по всему городу. Луковицы высадили ещё осенью. Теперь, когда солнце достаточно прогрело столичную землю, из них появились вот такие яркие цветы. Пока, в основном, алые. Но позже к ним присоединятся тюльпаны и других тонов, даже весьма экзотических. Впрочем, украсят город не только тюльпаны. За лето в столице распустятся миллионы самых разных цветов.

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