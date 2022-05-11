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Лавров оценил число покупателей российских энергоресурсов

13:35
  • среда
  • 11 мая 2022

Россия продолжит работать с надежными партнерами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, что Россия имеет достаточно покупателей энергоресурсов.

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"У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил России", - заметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Западу также предстоит объяснять своему населению, "почему оно должно стать беднее".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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